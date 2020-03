“Bene la cabina di regia in Ats, ma ora si lavori in fretta”

Si insedierà domani, la cabina di regia per gestire l’emergenza Coronavirus in provincia. La notizia, emersa ieri dopo che 62 sindaci del territorio avevano scritto a Fontana per denunciare i ritardi di Ats Insubria nella gestione dell’epidemia, prevede che si instauri una cabina di regia dove i tecnici di Ats, i rappresentanti della Conferenza dei Sindaci insieme a esponenti della Protezione civile si confrontino sulla gestione degli interventi.

«Bene l’unità di crisi per gestire l’emergenza, anche se in grave ritardo. Ora necessario fare in fretta»» così il consigliere regionale del PD Samuele Astuti ha accolto l’annuncio: «

Noi come Pd e i sindaci del Varesotto, avevamo chiesto da tempo l’istituzione di un’unità di crisi che mettesse in atto tutte le azioni necessarie ad assistere i malati e contenere il contagio. Finalmente si è deciso di istituirla, seppure con settimane di ritardo. Ora diventi subito operativa e attui i protocolli sanitari necessari. Si è perso già fin troppo tempo. Ora è necessario fare in fretta.”