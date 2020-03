Biblioteca Civica: boom di lettori per gli ebook online

Una settimana fa le Biblioteche comunali di Varese, chiuse in ottemperanza alle misure sul coronavirus, avevano rilanciato il proprio servizio ebook.

E in sette giorni si è già verificato un record per il srvizio: 385 gli accessi registrati da martedì scorso, tanti quanti solitamente se ne fanno in un mese. Il totale di marzo è a quota 585, con 181 utenti unici contro i 50 di media fino a febbraio e 300 ebook in prestito (70 la media precedente).

Crescono poi i titoli consultabili online, raddoppiati da cinquemila a diecimila e a cui si deve aggiungere la collezione “open” non coperta da diritti d’autore.

«La cultura – commenta il sindaco Davide Galimberti – è sicuramente uno dei nostri punti di forza in questi giorni difficili. Stiamo a casa, ma con un buon libro tra le mani. E se lo finiamo le nostre biblioteche ne mettono a disposizione migliaia. Anche in questo campo il nostro impegno è chiaro: nessuno viene lasciato solo».

Tra i servizi implementati in questa settimana ci sono le iscrizioni da remoto per tutti i nuovi utenti. Per richiedere l’attivazione è sufficiente scrivere una mail a biblioteca@comune.varese.it, indicando il proprio nome e cognome, la data di nascita, il codice fiscale e l’indirizzo email.

Allo stesso indirizzo ci si può rivolgere per segnalare eventuali problemi sulla piattaforma MediaLibraryOnLine o per segnalare ulteriori libri da acquistare. Tanti, negli ultimi sette giorni, i varesini che si sono iscritti.

Per chi si è registrato negli ultimi cinque anni al sistema bibliotecario comunale il servizio era già stato attivato. Per accedere al sistema di prestito basta collegarsi alla piattaforma MLOL, che ha una pagina dedicata a Palazzo Estense.

Gli iscritti dovranno utilizzare il proprio codice fiscale come username e la propria data di nascita come password, con giorni, mesi e anni separati da uno slash (esempio: 17/11/1993). Una volta effettuato l’accesso sarà possibile cambiare la propria password.

Il servizio di prestito ebook è attivo sia per la Biblioteca civica di via Sacco, sia per la Biblioteca dei Ragazzi di Biumo Inferiore e per quella di San Fermo. Si possono scaricare fino a 6 titoli al mese (inteso come mese solare); ogni link ha validità per 15 giorni.

La piattaforma MLOL consente la lettura degli ebook in formato epub: non è perciò possibile scaricare i libri sui dispositivi Kindle. Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili nelle FAQ online.

