Voglia di libri? La libreria ve li porta a casa

La quarantena imposta dal governo per contrastare l’emergenza Covid-19 non ferma la cultura. Ci sono librerie, infatti, che hanno deciso di continuare la propria attività, seppur in maniera diversa. A Gallarate c’è la Biblos Mondadori.

La libreria di piazza della Libertà offre ai lettori la possibilità di ordinare i libri che si desiderano, che potranno ricevere a casa. La modalità è semplice: basta inviare una mail a librerieunite20@gmail.com e indicare il proprio ordine, i dati e l’indirizzo di consegna. Il pagamento avviene tramite la piattaforma PayPal e la consegna è gratuita con un ordine sopra i 10 euro.

Se la libreria rimane chiusa, rimangono attive le pagine social. Lì potrete trovare ogni giorno consigli di lettura, informazioni sulle nuove uscite, e il tradizionale appuntamento con Il caffè con la libraia.

Per chi è affezionato al cartaceo ci sono ancora soluzioni dunque, anche in tempi di coronavirus. Ma online i progetti non mancano: sul sito del sistema bibliotecario Panizzi si possono ordinare i libri in formato ebook e sono scaricabili subito. Inoltre si possono sfogliare i principali quotidiani e diverse riviste italiane e straniere.