Scontro tra auto e moto in corso Sempione a Gallarate: ferito un 17enne
L’incidente è avvenuto allo scoccare della mezzanotte lungo una delle arterie principali della città, con l’intervento dei soccorsi della Croce Rossa e il trasferimento del giovane all’ospedale di Legnano
Incidente stradale tra un’auto e una moto nella notte del 1° maggio a Gallarate, lungo corso Sempione. Coinvolto un ragazzo di 17 anni, soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.
L’allarme è scattato a mezzanotte all’altezza del civico 49 di corso Sempione. Per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto sono entrate in collisione. Nell’impatto è rimasto ferito il giovane motociclista.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate . I sanitari hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente, valutando le condizioni del ferito.
Il ragazzo è stato quindi trasferito all’ospedale di Legnano, dove è arrivato intorno all’una. L’intervento è stato gestito in codice giallo, indice di condizioni di media gravità.
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