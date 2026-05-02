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Gallarate/Malpensa

Scontro tra auto e moto in corso Sempione a Gallarate: ferito un 17enne

L’incidente è avvenuto allo scoccare della mezzanotte lungo una delle arterie principali della città, con l’intervento dei soccorsi della Croce Rossa e il trasferimento del giovane all’ospedale di Legnano

ambulanza notte incidente

Incidente stradale tra un’auto e una moto nella notte del 1° maggio a Gallarate, lungo corso Sempione. Coinvolto un ragazzo di 17 anni, soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

L’allarme è scattato a mezzanotte all’altezza del civico 49 di corso Sempione. Per cause in corso di accertamento, un’auto e una moto sono entrate in collisione. Nell’impatto è rimasto ferito il giovane motociclista.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate . I sanitari hanno prestato le prime cure sul luogo dell’incidente, valutando le condizioni del ferito.

Il ragazzo è stato quindi trasferito all’ospedale di Legnano, dove è arrivato intorno all’una. L’intervento è stato gestito in codice giallo, indice di condizioni di media gravità.

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Pubblicato il 02 Maggio 2026
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