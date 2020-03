Botte per strada nella notte, anziano all’ospedale

Pugni in faccia e bestemmie, volti rossi per il vino e le botte sotto la pioggia gelata.

Se le sono date di santa ragione due anziani che ieri sera in via Decauville a Mesenzana si sono fronteggiati in un duello da cavalleria rusticana a colpi di nocche e schiaffi per strada.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri i due, habitués di bettole e bar della zona e ben conosciuti dai militari, hanno cominciato a bere in un locale della zona per arrivare a male parole e subito dopo passare alle mani, anche lungo le vie del paese (foto di repertorio).

Gli altri avventori e quei pochi cittadini per le vie del paesino già avvolto dal buio hanno a quel punto chiamato i carabinieri, che all’arrivo si sono trovati davanti la scena pietosa di un anziano ubriaco e con la faccia insanguinata.

È stata a quel punto chiamata l’ambulanza che ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Varese un settantatreenne entrato all’ospedale in codice giallo pochi minuti prima delle 23.

Attualmente non risultano denunce per questo episodio.