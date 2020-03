Brucia una cascina a Bosco

Fiamme nel tardo pomeriggio di martedì a Montegrino Valtravaglia, frazione Bosco per incendio di una cascina.

Le fiamme sono circoscritte e si sono sviluppate in località Cascina Prato Morello.

Sul posto vigili del fuoco e una squadra dell’antincendio boschivo.

Sono in corso indagini per risalire alle cause anche se le ipotesi sono con ogni probabilità colpose: si tratterebbe di lavori di smaltimento di potature con accensione di fuochi all’aperto, particolarmente pericolosi in questo periodo.

La Regione ha difatti diramato l’allerta per gli incendi su tutto il territorio della Lombardia dove vige il divieto assoluto di accensione fuochi.