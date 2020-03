Cadrezzate con Osmate piange la sua prima vittima di Coronavirus

A Cadrezzate con Osmate si è verificata la prima vittima di Covid-19. È la prima persona a essere stata contagiata tra gli abitanti del comune. L’amministrazione comunale si stringe ai familiari nel dolore per la scomparsa e avvisa i cittadini della presenza di un secondo caso di contagio.

«Il nostro caro concittadino, primo ad essere colpito da Coonavirus – scrive in un comunicato il sindaco Cristian Robustellini -, ci ha lasciato. Con grande tristezza nel cuore, esprimo immenso dolore per la scomparsa di un caro amico, concittadino amato e apprezzato in tutto il paese».

Una notizia tragica arrivata pochi minuti dopo la comunicazione di un secondo caso di contagio a Cadrezzate con Osmate. «Nel nostro comune – scrive ancora il sindaco – è risultato un secondo caso positivo al test del Covid-19. Come in precedenza non verranno divulgati i suoi dati personali. La persona è già stata portata in ospedale e le autorità sanitarie hanno eseguito per tempo le misure di isolamento per tutte le persone entrate in contatto con il paziente nell’ultimo periodo».