A Castiglione Olona riaperto il Museo della Collegiata

Ha riaperto oggi il Museo della Collegiata di Castiglione Olona. Dopo una settimana di chiusura motivata dai provvedimenti emessi dalla pubblica autorità per l’emergenza Coronavirus, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di domenica 1 marzo 2020, è stata ripristinata “l’apertura al pubblico dei musei, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico”.

Nelle ultime ore il team del Museo ha messo a punto una serie di regole operative che garantiranno il soddisfacimento degli obblighi di legge, ma soprattutto la salute dei visitatori, riducendo a 6 il numero di visitatori ammessi in contemporanea negli spazi più piccoli.

Il museo sarà quindi aperto in tutti i suoi ambienti, nei consueti orari di apertura, con un accesso contingentato, che verrà gestito dagli incaricati del Museo, per rispettare la normativa vigente fino al prossimo 8 marzo.

«Un segnale positivo verso la ripresa della normalità – dicono i responsabili del Museo – Pur nella grande attenzione per prevenire la diffusione del virus, la riapertura del museo diventa occasione per sopperire alla chiusura delle scuole e di altre attività culturali ricreative. I musei castiglionesi costituiscono per le famiglie un’ottima scelta per una passeggiata serena, originale e sicura, lontani da pericolosi affollamenti. Una visita a Castiglione Olona, in questi giorni poco movimentati, può validamente sostituire una mattina di lezioni a scuola o semplicemente essere occasione di pace e bellezza in un luogo unico, vicino a casa».

Restano invece ancora sospese in questa settimana le attività che prevedono affollamento di persone come quelle educative rivolte alle scuole e i laboratori didattici.