Cercasi libri per adottare (anche) le biblioteche delle carceri

Dopo aver contribuito con successo alla nascita di tre nuove biblioteche per Bambini in Calabria, il Centro del riuso di Malnate si lancia in una nuova raccolta di libri, questa volta da portare in carcere.

Si cercano libri in buono stato, dai grandi classici ai romanzi moderni inclusi libri per bambini, perché a volte, insieme alle mamme, in carcere ci sono anche dei minori.

Anche in questo caso promotrice dell’iniziativa è Fabiola Argenta, appassionata titolare della libreria itinerante “Fabiolandia” e anche volontaria della ProLoco di Malnate e del Centro del riuso: «I libri sono grandi maestri di vita e un ottimo strumento per viaggiare ed evadere, senza alcun pericolo o controindicazioni, verso un mondo migliore – spiega – L’auspicio è che i libri possano aiutare le persone in carcere a trascorrere in maniera positiva il tempo di detenzione, con l’aiuto di qualche buon libro”.