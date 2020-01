Tanti libri donati: germogliano tre biblioteche per bambini

Come promesso la Proloco e il Centro del riuso di Malnate hanno inviato alla “Biblioteca dei piccoli” di Guardavalle Marina e all’omologa di Cenadi (Calabria) tanti libri per l’ infanzia e l’ adolescenza, “tutti in ottimo stato”.

A darne notizia è Giusy Pasquino animatrice dei progetti che hanno portato a creare delle biblioteche in realtà dove un luogo interamente dedicato ai libri non c’era mai stato prima. E a dedicarle a bambini e ragazzi “perché l’amore per i libri germoglia e cresce assieme a loro” dice sempre Giusy raccontando dell’entusiasmo suscitato dalle letture condivise e dal prestito.

A fare da ponte tra le due realtà geograficamente lontane, ma vicine nella condivisione degli intenti, è stata Fabiola Argenta che, con al sua libreria itinerante Fabiolandia quest’estate si era spinta fino alla costa del basso Jonio catanzarese. La proposta di adottare la biblioteca dei piccoli di Guardavalle e quella di Cenadi è nata quest’estate e la Proloco di Malnate (di cui Fabiola è volontaria) si è impegnata a selezionare tra i materiali conferiti al “Centro per il riuso” dei libri da destinare alle due piccole realtà calabresi.

I testi affrontano diverse tematiche educative, spaziando dall’importanza delle relazioni e degli affetti a fenomeni come l’ecologia, il cambiamento che comporta la crescita, l’arte , la musica e ovviamente non mancano fiabe e filastrocche.

“Selezioneremo i libri donati per distribuirli in diversi punti di lettura nati sul territorio grazie alla determinazione di volontari dediti a diffondere la lettura come strumento di cultura e la conoscenza”, promette la giornalista Genny Pasquino . Tra questi “il piccolo scrigno” dell’ ufficio vaccinazione di Soverato, le neonate (e già citate) biblioteche del Centro Sociale anziani di Guardavalle Marina e quella di Cenadi gestita dalle associazioni “Amici dei bambini” e “Il sorriso” di Badolato, dove si è presentata la possibilità di realizzare una nuova biblioteca per bambini e ragazzi.

“Credo sia importante offrire ai bambini e alle bambine l’opportunità di trovare negli spazi pubblici che frequentano libri adatti alla loro età, per contrastare la povertà educativa e per sostenere il prezioso lavoro fa svolge la scuola”, afferma Genny.

Le associazioni coinvolte ringraziano Fabiola Argenta, che si è fatta portavoce presso i due enti di Malnate, e ringraziano gli enti stessi per l’attenzione che dedicano alle biblioteche calabresi, con l’augurio di poter continuare una proficua collaborazione.