I libri per bambini stanno bene anche al mare

Anche i libri amano il mare, parola di Fabiolandia, la libreria viaggiante della varesina Fabiola Argenta. Grazie alle sue quattro ruote in questi giorni il suo carico di libri storie e fantasia si è trasferito dal bagagliaio dell’auto allo scafo di una piccola barca sulle spiagge di Guardavalle Marina (in provincia di Catanzaro).

Tra la sabbia calda e un qualche tuffo sotto l’ombrellone trovano spazio non solo i libri per adulti, ma anche quelli per bambini, da scegliere per accompagnare le vacanze dei più piccoli.

Oltre ai volumi e alle letture, proposte al campeggio di Punta Stilo, Fabiolandia ha portato al mare anche una mini mostra dedicata a Leo Lionni, prezioso autore di libri per bambini che viene ricordato nel 2019 per i 20 anni della morte e i 60 anni dalla prima uscita del best seller mondiale “Piccolo giallo e piccolo blu” sul valore dell’amicizia, dell’accoglienza e della ricchezza delle diversità.

Risalendo lo stivale Fabiolandia porterà questa piccola mostra omaggio a un grandissimo autore della letteratura per bambini a casa, al Campo dei Fiori, dove parteciperà alla Festa della Montagna in programma dal 9 al 15 agosto in cima alla nostra vetta prealpina.

La manifestazione, promossa dagli Alpini, sostiene quest’anno il Parco Gioia, cui andranno i proventi della Cronoscalata di sabato 10 agosto.