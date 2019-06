Fabiolandia, la libreria itinerante per bambini di ogni età

Capita di incontrarla nelle piazze, negli asili o alle feste: è la libreria itinerante “Fabiolandia”, che da un paio d’anni gira la provincia su quattro ruote, con il suo carico fatto di centinaia di libri da cui straripano gioia e piacere di leggere, da zero a 99 anni.

A guidare l’avventura è Fabiola Argenta, ex maestra divenuta quasi per caso libraia itinerante all’inizio degli anni ‘80 con Fabbri editori. Poi la passione per il libri e la naturale inclinazione a muoversi e a viaggiare l’hanno portata a fondare 25 anni fa “Libri e….”, attività con cui ha rifornito di romanzi e volumi di ogni genere scuole e biblioteche di mezza Insubria, sempre convinta che «nei libri ci sia una risposta di qualità alle istanze educative dei giovani lettori». L’autovettura di Fabiolandia è stata la naturale evoluzione di questo percorso, dettato dalla passione della letteratura per bambini e dall’esperienza maturata sul campo.

«Collaboro solo con editori in cui riconosco un’etica che condivido e di cui apprezzo il lavoro, l’impegno e la qualità, come Artebambini, Babalibri, Carthusia, Sinnos, Terra di mezzo, Uovonero e tanti altri – racconta la libraia che considera parte integrante del suo lavoro leggere a voce alta per i bambini che incontra – Ogni volta che un bimbo si avvicina a un libro io sono contenta perché questa è la mia missione: avvicinare i bambini ai libri e anche i libri ai bambini».

Se da un lato l’esperienza insegna che tutti i bambini adorano i libri, è anche vero che a volte sono i genitori ad avere delle remore, perché non sono abituati a leggere, non amano farlo o non sentono propria la lettura ad alta voce per i bambini. «Ma leggere ai bambini e ai propri figli in particolare è bellissimo, bisogna provare per credere – assicura Fabiola – e la letteratura per bambini, con le sue storie e le sue illustrazioni, sono convinta che aiuti a rendere più felici anche gli adulti».

«A Fabiolandia il piacere di scegliere e acquistare il libro da leggere è alla portata di tutte le tasche – assicura la libraia – c’è di tutto, dai libri in edizione economica a 5,80 euro, l’equivalente di due gelati, sino ai grandi albi illustrati». E poi audiolibri, letteratura per ragazzi e giochi letterari. C’è pure una piccola sezione dell’usato dove trovare grandi classici. Primo tra tutti Pinocchio: “Lo adoro, a casa ho una collezione di oltre 320 libri di Pinocchio, il personaggio cui mi sento più legata, e in cui mi riconosco per la gioia, la spontaneità e il suo buon cuore».

La libraia collabora anche con “Nati per leggere” e ama definirsi “il gastronomo dell’editoria” «perché mi piace cambiare e costruire la proposta su misura della situazione. Che si tratti di avventure in natura, di streghe, o percorsi di inclusione, l’assortimento di libri è personalizzabile, anche con momenti specifici di lettura». Come “l’Ora book”, partita l’anno scorso dall’oratorio della Kolbe a Varese e pronta il prossimo anno a contagiare alcune scuole del comasco.