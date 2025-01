Il premio Andersen Matteo Corradini incontra gli studenti di Malnate con Fabiolandia

Una mattinata speciale quella di giovedì 16 gennaio per gli studenti di Malnate che hanno incontrato il due volte premio Andersen Matteo Corradini per parlare con lui di musica e speranza, di orrore e umanità e, soprattutto, di memoria.

A promuovere l’iniziativa la libreria itinerante Fabiolandia, da sempre attenta nel proporre alle scuole percorsi letterari capaci di trasmettere ai giovanissimi il significato profondo del Giorno della Memoria che ogni anno, il 27 gennaio, commemora le vittime dell’Olocausto.

A settembre Fabiola Argenta, malnatese che porta la sua libreria sempre con sé per condividere la passione per la lettura con tutti e in ogni luogo, ha proposto all’Istituto comprensivo di Malnate un progetto legato al Giorno della Memoria, a partire dal libro Eravamo il suono di Corradini. Pochi mesi prima il testo, uscito esattamente un anno fa, era valso allo scrittore il secondo premio Andersen della sua carriera, con la seguente motivazione:

Per una scrittura alta e trasversale, originale prova di letteratura di memoria; un’opera corale che non cavalca il mercato, che non riduce vite intere alla sola cifra di superstiti ma restituisce con coraggio, senza retorica e con grande abilità narrativa la vita di esseri umani nella loro pienezza.

Il libro racconta le musiciste dell’orchestra femminile di Auschwitz. Erano 47, tutte deportate da diverse parti d’Europa. Nel suo racconto Corradini dà voce a otto di loro, otto personalità che spiccano per talento, determinazione e coraggio, tratteggiate in un continuo parallelismo tra il mondo di oggi e il mondo di allora, che restituisce il senso profondo del conservare memoria.

Gli studenti di Malnate hanno letto il libro in classe con le loro insegnanti nelle passate settimane per arrivare pronti all’incontro con Corradini e rivolgere all’autore tutte le loro domande sul libro, su com’è nato e sul lavoro di ricerca storica alla base della stesura.

L’autore ha incontrato prima gli alunni dell’ultimo anno della scuola primaria e poi i ragazzi del secondo anno delle medie. Assieme a loro, in un collegamento video da Brissago Valtravaglia, anche gli studenti dell’Educandato di Roggiano, che pure hanno aderito al progetto di Fabiolandia e letto il libro di Corradini.

Il Tour della Memoria nelle scuole del Varesotto è promosso anche quest’anno da Fabiolandia ed è partito con Corradini e la collaborazione Pro Loco di Malnate e del preside Santo D’Angelolla . L’iniziativa prosegue tra dieci giorni con Ilaria Mattioni, autrice del libro Stelle di panno e che sarà ospite delle scuole di Bisuschio, Saltrio e Caronno Varesino.