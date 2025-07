Un pomeriggio di lettura collettiva alla residenza di Malnate: ospite la scrittrice Lucia Spezzano

Nel pomeriggio di giovedì scorso, 3 luglio, la Residenza di Malnate ha ospitato un incontro di lettura collettiva, incentrato sulla fiaba di Pompagranita, una fiaba della tradizione popolare calabrese, presente nel libro di Lucia Spezzano, “Cuntami na Romanza, la fiaba di Pompagranita”. Ha introdotto l’incontro la Direttrice Antonella De Micheli; all’incontro ha partecipato anche l’autrice Lucia Spezzano.

«Un pomeriggio bellissimo – dice Lucia Spezzano – tutti gli ospiti della Fondazione La Residenza hanno partecipato con entusiasmo; sono stati meravigliosi; tanti di loro hanno sapientemente letto, a turno, i dialoghi dei personaggi della fiaba; sono stati bravissimi, hanno letto sia in italiano che in dialetto calabrese. La Direttrice Antonella De Micheli è stata impeccabile, come sempre, nell’organizzazione e nella gestione dell’evento. Dalla lettura della fiaba abbiamo tratto tanti spunti, incluso il valore e l’importanza delle tradizioni popolari. Ringrazio la signora Isolina, la signora Agata e tutti gli altri ospiti che sono intervenuti. Gli aneddoti di vita vissuta che hanno raccontato dopo la lettura della fiaba mi hanno incuriosita e sono stati anch’essi un momento importante e significativo. Ringrazio Claudio Carrara della Miniera di Giove di Malnate. Ringrazio immensamente la Direttrice Antonella De Micheli e tutta la Struttura».