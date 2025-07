“Entusiasmo, corsa, spavalderia e voglia di costruire”: la Malnatese è pronta per la nuova stagione

La Malnatese Calcio si affaccia con grande entusiasmo alla nuova avventura in Seconda Categoria, forte della promozione conquistata al termine di una stagione memorabile in Terza. A tracciare le linee guida del nuovo corso sono il presidente Marco Bernasconi e l’allenatore Achille Maresca, che ribadiscono l’impegno su un progetto di crescita costruito su due pilastri: continuità del gruppo e valorizzazione dei giovani.

«L’obiettivo? Non lo dichiariamo, ma di certo non saremo comparse», afferma lo staff tecnico con determinazione.

La rosa sarà tra le più giovani del campionato, con un’età media attorno ai 23 anni. Una scelta precisa, che riflette una visione chiara: «La nostra filosofia non è quella di puntare su nomi dal passato illustre, ma su ragazzi dal futuro promettente. Per molti di loro, la Seconda Categoria può rappresentare un punto di partenza».

Il gruppo storico e la leadership del capitano

A garantire stabilità sarà il blocco dello scorso anno, praticamente tutto riconfermato. Un gruppo che si è distinto per dedizione, impegno e coesione: «La nostra forza nella passata stagione è stata l’unità di intenti. Non ci sono stati mai problemi di presenze agli allenamenti o lamentele, , nemmeno da parte di chi ha giocato meno».

Emblema di questa continuità è la scelta del capitano Emanuele Arrighi (leggi qui), che ha deciso di restare nonostante offerte da categorie superiori. «Ha scelto con il cuore, da vero malnatese».

Nuovi innesti e scommesse giovani

Accanto al gruppo storico ci saranno innesti mirati. In attacco sono attesi due-tre giovani punte, scommesse su cui la società crede molto. Anche giovanissimi, come il 2008 Samuele Luca, che ha scelto di rimanere alla Malnatese nonostante offerte da club di categorie superiori.

L’obiettivo si decide sul campo

La società non impone obiettivi dall’alto: «Decideremo insieme ai ragazzi dopo le prime 7-9 partite: capiremo che passo abbiamo e valuteremo se lottare per la salvezza, un campionato tranquillo o qualcosa in più».

Quel che è certo è lo spirito con cui la Malnatese affronterà la stagione: «Entusiasmo, corsa, spavalderia e voglia di costruire insieme».

La Seconda Categoria accoglie una squadra giovane ma pronta, con idee chiare e una comunità alle spalle.

COGNOME NOME ANNO RUOLO PROVENIENZA CATTANEO GIACOMO 2001 P GAZZADA VENEZIANO GIUSEPPE 1997 P CONFERMATO BERALDO LORENZO 2005 D CONFERMATO BERNASCONI LUCA 2004 D CONFERMATO GERMAJ SAMET 1999 D CERESIUM CALDERINI NICCOLÒ 2005 D CONFERMATO GERVASINI STEFANO 2001 D CONFERMATO MONTALBETTI ANDREA 2003 D CONFERMATO VALLI DAVIDE 2002 D CONFERMATO ARRIGHI EMANUELE 2004 C CONFERMATO EKESILI EMENIKE 1998 C CERESIUM GEROTTI CARMELO 1996 C CONFERMATO IVANAJ MICHELE 2005 C MASNAGO LOHSHAJ LORENDI 2004 C BOSTO LUCA SAMUELE 2008 C JUNIORES MASON FILIPPO 2003 C CONFERMATO MASPERO MARCO 2005 C CONFERMATO PERONI CHRISTIAN 2002 C CONFERMATO SQUILLACE WILLIAM 1998 C CONFERMATO ANGAROLA MARCO 1996 A CONFERMATO IVANAJ VINCENZO 2001 A MASNAGO MAZZEO THOMAS 2005 A FOR SOCCER OLGIATE NARDI MORGAN 2006 A VALCERESIO VACCHETTO VALENTINO 2001 A CONFERMATO VERONESE TIZIANO 2004 A CONFERMATO

Staff tecnico e dirigenziale