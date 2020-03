La storia letta al telefono ispira decine di palloncini

Tra i libri letti al telefono ai bambini in questi giorni da Fabiola Argenta, titolare della libreria itinerante Fabiolandia, c’è anche la storia di “Akiko e il palloncino”, di Komako Sokai (edito da Babalibri).

Attraverso la coordinatrice pedagogica Claudia Contini la favola è stata condivisa anche con i piccoli alunni della Scuola per l’infanzia Maria Ausiliatrice di Luino (che conoscono bene Fabiola, spesso ospite del loro asilo) e sono rimasti particolarmente colpiti dal racconto al punto da lasciarsene ispirare per i loro disegni.

Così in risposta alla favola la libraia ha ricevuto, tra i messaggi vocali di ringraziamento, anche una pioggia di palloncini coloratissimi. E altri palloncini sono arrivati da altri bambini.



Da qui l’idea per un nuovo progetto: “Bambini disegnate i vostri palloncini, belli come quelli di Akiko, e conservate il disegno. Quando tutto questo sarà finito, potrete scambiare il palloncino colorato che avrete creato, bello e non inquinante – con quello dei compagni di classe, oppure scegliere di regalarlo ai bambini di altre classi che avranno condiviso l’iniziativa per un gemellaggio – spiega Fabiola – Così alla fine di questo periodo difficile ci regaleremo nuove amicizie”.