Quattro libri e una lettura ad alta voce, al parco o nel giardino di casa

La libreria itinerante di Fabiolandia partecipa nel fine settimana del 27 e 28 giugno all’inaugurazione del Family Park di Novegro, una novità dell’estate 2020 pensata per offrire ai bambini e alle loro famiglie attività ricreative, di socialità e di gioco, all’aria aperta e in tutta sicurezza in un area verde di 60 mila metri quadri.

Tra aquiloni, bolle di sapone, pony e asinelli ci saranno anche i libri della libreria itinerante di Fabiola Argenta, con tante storie da scoprire insieme con letture ad alta voce (due al mattino e tre al pomeriggio, sia sabato che domenica), o da portarsi a casa, per continuare l’avventura.

Un viaggio nel mondo della fantasia di grandi scrittori e illustratori che Fabiolandia, la libreria varesina per bambini che si sposta su quattro ruote, è pronta a portare anche a domicilio. Basta mettere a disposizione uno spazio: può essere un giardino, un portico o un piazzale: “libri, giochi, sorrisi e storie” li porta la libraia dando vita a letture animate e creative per i piccoli lettori.

Per tutta l’estate, al quarto libro acquistato, Fabiolandia offrirà ai bambini la lettura ad alta voce di una delle magiche avventure che viaggiano con lei.

Fabiola propone solo libri di editori “in cui riconosco un’etica che condivido e di cui apprezzo il lavoro, l’impegno e la qualità, come Artebambini, Babalibri, Carthusia, Sinnos, Terra di mezzo, Uovonero e tanti altri – racconta la libraia che considera parte integrante del suo lavoro leggere a voce alta per i bambini che incontra – Ogni volta che un bimbo si avvicina a un libro io sono contenta perché questa è la mia missione: avvicinare i bambini ai libri e anche i libri ai bambini”.