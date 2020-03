“Andiamo a comprare l’auto nuova”. Denunciati

Controlli sulle strade per il rispetto dell’ordinanza Coronavirus: nella zona di Busto i carabinieri hanno denunciato ieri tre persone.

Una coppia, un uomo e una donna residenti a Tradate, è stata fermata a Busto: «Siamo andando dal concessionario per comprare un’auto nuova». Non esattamente una necessità impellente, di certo non rientra nei limiti imposti dal Decreto della Presidenza del Consiglio: è scattata la denuncia.

Denuncia penale anche per un 60enne di Busto fermato invece in territorio di Lonate Pozzolo: ha detto che era in giro per fare attività fisica ma non ha spiegato dove andava ed era vestito in abiti normali. In ogni caso era fuori dal suo Comune di residenza.