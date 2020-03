Controlli sulle strade, polizia locale di Azzate in azione

Controlli non per reprimere ma per verificare che tutte le norme siano state comprese e vengano applicate.

Gli agenti della Polizia Locale gestione associata di Azzate hanno predisposto “posti di blocco” all’ingresso del paese e controllato gli automobilisti che entrano in paese: “In circa due ore di controllo tutti coloro da noi fermati avevano una giusta motivazione per gli spostamenti – spiega il comandante Rino Portogallo – Nel rispetto del decreto ministeriale, e seguendo le direttive del Prefetto, facciamo compilare l’autodichiarazione che forniamo direttamente agli automobilisti”.

Il lavoro della Polizia locale di Azzate in queste ore si è moltiplicato: “La gente ci chiama in continuazione per chiedere informazioni – spiega il comandante Portogallo-. Cerchiamo di rispondere a tutti, è molto importante in questo momento avere nervi saldi, essere pazienti e tolleranti; siamo però anche molto severi e spieghiamo a tutti di evitare il più possibile di uscire di casa”.