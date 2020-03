Coronavirus: annullata la Summer cup 2020

Per Ternate quella di quest’anno sarà un’estate un po’ più vuota. Il comitato organizzativo ha deciso di annullare la terza edizione della Summer cup a causa del prolungarsi dell’emergenza Coronavirus. La manifestazione riservata ai “pulcini” delle squadre di calcio professionistiche si sarebbe dovuta tenere al campo sportivo della Asd Ternatese calcio dal 4 al 7 giugno.

«La decisione – spiegano gli organizzatori – è stata presa dopo esserci consultati con la Delegazione calcistica di Varese, in linea con tutte le federazioni del settore nazionali e internazionali a causa dell’emergenza Covid-19».

«Rivolgiamo – commenta il comitato – un pensiero affettuoso di vicinanza a tutti coloro che sono impegnati in questa battaglia contro un nemico subdolo e invisibile. Siamo vicini con il nostro pensiero a tutti coloro che stanno soffrendo e a coloro che hanno subito perdite nei loro affetti».

Il comitato organizzativo però non si ferma, ed è già in azione per l’organizzazione della Summer cup 2021. «Le decisioni – aggiungono dal comitato – sulle date della prossima edizione e sulle squadre che parteciperanno saranno prese e annunciate nel momento adeguato, ma possiamo confermare che siamo già al lavoro per la pianificazione dell’evento».