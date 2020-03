“Andiamo noi dal pubblico”: la musica di Max De Aloe e Roberto Olzer va in streaming

“Se il pubblico non può andare ai concerti, andiamo noi dal pubblico”. Non solo le messe o gli incontri pubblici: in streaming va anche la musica.

Una delle proposte viene dall’armonicista e bluesman Max De Aloe, che venerdì – 6 marzo 2020 andrà in concerto live streaming su facebook con il “Max De Aloe Roberto Olzer Duo”, con il pianista ossolano Roberto Olzer.

L’appuntamento è per le 22 di venerdì, sulla pagina facebook.

#nonfermiamolamusica è l’hashtag di riferimento. «In questi giorni, a causa dell’ordinanza sul Covid 19, tutti i concerti in alcune regioni del Nord Italia sono stati annullati» spiega De Aloe, rivolgendosi ad un pubblico anche più ampio ovviamente di quello lombardo. «Roberto ed io pensiamo che questa piccola iniziativa possa servire sia a noi musicisti, obbligati a non esibirci, sia al pubblico che per più di un’ora può, invece di leggere le notizie sul virus, usare i social in maniera differente. Invitiamo altri musicisti e gruppi musicali a realizzare concerti in diretta streaming per il proprio pubblico. È un piccolo segnale per non fermarsi, per non deprimersi, ed andare avanti».