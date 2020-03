Droga e malaffare in città, carabinieri in azione

Controllate 70 persone e quattro esercizi pubblici. Piazza Repubblica, via Morosini, piazzale Trento e Trieste: strade e luoghi di aggregazione spesso in passato oggetto di ulteriori attenzioni da parte delle forze dell’ordine che nella serata di ieri sono stati al centro di uno speciale dispositivo di controllo da parte dei carabinieri della compagnia di Varese.

Dei fermati, 23 cittadini extracomunitari sono risultati tutti in regola; oltre i 20 veicoli controllati e per i quali sono state elevate contravvenzioni al codice della strada.

Fra le persone controllate un giovanissimo segnalato alla prefettura quale consumatore di hascisc.

Due i denunciati alla procura dei minori per furto aggravato: sospettati di aver rubato auricolari per telefono in un magazzino di viale Milano.

Denunciato un sessantenne tunisino per non aver ottemperato a un ordine di allontanamento del questore di Varese.