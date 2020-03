Due albi illustrati contro le paure

Due albi illustrati, stessa casa editrice e un caso di omonimia. Si perché c’è un’altra Laura Orolini, ch pure scrive libri per bambini e ve la consiglio. Perché ha scritto un libro che aiuta a crescere e a superare le paure.

Ci laviamo!

Abbiamo capito che con questo virus ci dobbiamo convivere. E allora forza, laviamoci bene le mani e giochiamo con i nostri bambini leggendo “Ci laviamo!” di Paloma Canonica.

L’uccellino si lava, il gatto si lava e anche noi!

I piccoli rassicuranti gesti della giornata narrati in queste microstorie cartonate all’interno delle quali il bambino è protagonista.

Una lettura emotiva che esalta la relazione tra grandi e piccoli.

“Ci laviamo!”

di Paloma Canonica

Bohem press Italia – € 12

Maddalena

Il prossimo albo illustrato ha una storia divertente. Pensate l’abbia scritto io? No!

È opera della mia omonima Laura Orsolini, illustratrice e autrice di “Maddalena”.

Ho ricevuto diverse telefonate per questo libro. “Hai pubblicato un libro questa settimana?” “No” “Come no, Maddalena, di Laura Orsolini”. “Non sono io”. “Ma come non sei tu!”

E allora, cara Laura Orsolini, sono felice di consigliare il tuo libro, che non è il mio, a tutti.

Maddalena è la migliore amica di Claudia. È una bambola e insieme giocano e si fanno coraggio quando mamma e papà devono andare via.

Grazie al suo oggetto di transizione Claudia cresce serena e comincia il suo percorso di indipendenza dai genitori.