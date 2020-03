Ecco il nuovo il modulo per l’autocertificazione

Il Ministero dell’Interno ha diffuso il nuovo modulo per l’autocertificazione degli spostamenti.

Questa versione -la quarta- è stata modificata sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

La modifica dipende dal fatto che chi viene fermato dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei nuovi divieti imposti dall’ultimo decreto del governo come la multa da 400 euro a 3.000 euro per tutti coloro che non dovessero rispettare le norme e l’obbligo di rimanere a casa se messi in quarantena.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO