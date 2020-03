Facciamo arrivare la primavera nel giardino del claunino?

Nuova sfida per i bambini che già nei giorni scorsi hanno disegnato e colorato il claunino, le sue magie e i suoi spettatori: questa volta l’invito dell’associazione Per far sorridere il cielo del Claun Il Pimpa è quasi una richiesta di aiuto: far arrivare la Primavera nel Giardino del Claunino.

Come? Con tanti fiori, farfalle e uccellini da disegnare e colorare sulla base di un disegno da ricopiare, stampare su foglio bianco (scarica qui il pdf) o colorare anche in maniera digitale da tablet, pc o smartphone (scarica qui il file).

Ricordate di scriverci sotto il vostro nome, e, se volete, anche il nome di tutti gli invitati”, invita Il Pimpa, al secolo Marco Rodari, da anni impegnato a sostenere l’infanzia nelle zone di guerra del Medio Oriente.

La foto di ogni claunino realizzato può essere inviata a info@ilpimpa.it e sarà pubblicata sui canali del Pimpa.

Possono partecipare al gioco anche i grandi!