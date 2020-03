Nuova sfida: disegna la magia del claunino

L’associazione Per far sorridere il cielo del Claun Il Pimpa ha ricevuto tanti claunini dai bambini in settimana, e allora rilancia la sfida ai piccoli amici: disegnare il “Claunino Il Pimpa mentre fa una magia”!

Si prende spunto da un disegno realizzato da Lara ad Aleppo che ha ritratto il pimpa che fa apparire un grande mazzo di fiori.

Partendo dai contorni dell’immagine originale (si può scaricare qui) la sfida è colorare con le tonalità preferite e disegnare a propria fantasia il pubblico che guarda lo spettacolo. “Potrete disegnare voi stessi, la vostra famiglia, i vostri amici, chiunque vogliate avere vicino a voi durante lo spettacolo”.

Ricordate di scriverci sotto il vostro nome, e, se volete, anche il nome di tutti gli invitati”, invita Il Pimpa, al secolo Marco Rodari, da anni impegnato a sostenere l’infanzia nelle zone di guerra del Medio Oriente.

La foto di ogni claunino realizzato può essere inviata a info@ilpimpa.it e sarà pubblicata sui canali del Pimpa.

Possono provare a disegnarlo anche i grandi!