Disegna il Claunino: prova anche a tu!

Da Varese a Gaza e ritorno: l’associazione Per far sorridere il cielo del Claun Il Pimpa propone anche ai bambini italiani di provare in questi giorni a disegnare il “claunino il Pimpa”. L’iniziativa è nata in un ospedale di Gaza dalle manine di Salma, la bimba che ha disegnato il primo claunino il Pimpa che volava via grazie ai suoi palloncini.

Per realizzarlo è sufficiente prendere un foglio bianco e scegliere un colore, il preferito, per disegnare.

“Così, si resta in casa, ma un pochino si può volare via!”, spiega il Pimpa, al secolo Marco Rodari, da anni impegnato a sostenere l’infanzia nelle zone di guerra del Medio Oriente.

Per aiutare i piccoli artisti è anche possibile scaricare qui una versione pdf del primo claunino.

La foto di ogni claunino realizzato può essere inviata a info@ilpimpa.it: “La pubblicherò sulla mia pagina!” assicura il Pimpa, suggerendo che possono provare a disegnarlo anche i grandi!