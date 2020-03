Favole e non solo: il racconto per i bimbi diventa streaming

Un piccolo “angolo streaming”, per tenere unita la comunità attraverso una diretta video, direttamente dal municipio.

L’idea è venuta al Comune di Cavaria con Premezzo: si userà il canale Youtube del Comune (qui).

«Un’idea per “sfruttare la tecnologia” e permettere ad insegnanti, nonni e cittadini volenterosi di trasmettere live ai nostri bambini e ragazzi. Cosa? Letture di libri, racconti di “vita di una volta” (nonni, fatevi sotto!), Piccole recite, idee Per giochi da fare tra le quattro mura domestiche e…qualsiasi intrattenimento divertente ed educativo possa venirvi in mente».

«Pensiamo possa essere un’iniziativa carina per far passare più velocemente il tempo ai nostri bambini costretti a casa ancora per questa settimana». Come si partecipa? Si può prenotare un “live streaming” mandando un’email a ireneadelescaltritti@comune.cavariaconpremezzo.va.it .