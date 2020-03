Gallera annuncia: “Stop alle visite ambulatoriali per l’emergenza coronavirus”

Ospedali chiusi per affrontare l’emergenza sanitaria in atto. Dopo le attività chirurgiche programmate, fermate sin dall’inizio della crisi settimana scorsa, l’assessore regionale Gallera ha dichiarato che verranno chiuse anche tutte le attività ambulatoriali negli ospedali della Lombardia. La misura drastica è dettata dal bisogno di reperire medici e infermieri per l’impegno straordinario di assistenza per i casi di contagio.

In questi giorni, tutte le aziende ospedaliere avevano modificato la propria operatività. Con questa ultima misura, l’operatività dei presidi si riduce ai soli casi gravi e non differibili. Anche le sale chirurgiche sono di fatto quasi bloccate per consentire l’utilizzo dei respiratori automatici presenti ai pazienti che vengono ricoverati con problemi respiratori da coronavirus.

In provincia di Varese i casi di contagio totali sono saliti a 17 anche se le due aziende hanno messo a disposizione letti e interi reparti a pazienti in arrivo dalle zone più colpite, soprattutto Bergamo. Molti i casi, anche critici, provenienti dalla Bergamasca e dal Lodigiano.

Unico reparto che, in questo momento, “beneficia” dell’emergenza è il pronto soccorso di Varese che questo pomeriggio era praticamente deserto, con solo qualche caso in attesa di ricovero e pochissimi pazienti in visita.