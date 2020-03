Incidente auto moto, sedicenne ferito

Incidente stradale martedì pomeriggio a Luino.

Lo scontro in via Montegrino, la strada che da Voldomino porta nel paese confinante, all’altezza di una curva (immagine di repertorio).

Dalle prime informazioni si tratta di un incidente auto-moto che ha visto coinvolto un ragazzino di appena 16 anni.

Il giovane è stato immobilizzato e soccorso dai sanitari di un’ambulanza e un’automedica e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dove non versa in gravi condizioni.