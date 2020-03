L’Ospedale di Cuasso diventa centro Coronavirus, aperta una raccolta fondi

La Regione Lombardia ha stabilito che l’Ospedale di Cuasso Al Monte diventi un centro per ricoverare per chi viene contagiato dal Coronavirus, un virus che corre velocissimo. Servono con urgenza i dispositivi di protezione individuale usa e getta, come camici, cuffiette, calzari ecc per proteggere il personale. Il Ponte del Sorriso ha deciso di avviare una raccolta fondi specifica, dal titolo “Salviamo chi salva”, per acquistare subito il materiale necessario.

Il personale sanitario sta lavorando con uno spirito di sacrificio e una dedizione incredibili ed è dovere di tutti prendersi cura di chi cura. E’ possibile contribuire attraverso paypal http://www.ilpontedelsorriso.com/dona-ora/ oppure tramite il conto corrente IBAN IT23 H 05034 10800 000000021266 Banco Popolare Varese intestato a Il Ponte del Sorriso Onlus.