Le associazioni genitori donano a Cri e ospedali

A tutte le associazioni genitori che avevano messo da parte dei soldi per i progetti a sostegno dell’attività didattica delle scuole: donate quanto potete a Croce Rossa e Ospedali del territorio.

L’invito parte dall’associazione genitori di San Fermo “Insieme per la scuola” che per conto suo ha donato mille euro al Circolo della bontà a sostegno dell’ospedale di Varese e altri mille euro alla Croce Rossa, comitato di Varese.

Altrettanto ha fatto l’associazione genitori di Induno che ha versato la stessa cifra per la Cri e altri 1000 euro per l’ospedale di Cuasso che inizia in questi giorni a ricevere i primi pazienti affetti da coronavirus.

“Le scuole sono chiuse, molti progetti sono saltati – spiega Tiziana Quinto, presidente dell’associazioni genitori di San Fermo – in questo momento la cosa migliore che possiamo fare per le nostre comunità è sostenere chi è impegnato nella lotta alla virus”.