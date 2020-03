L’invito alle associazioni genitori: donate agli ospedali

Il Tavolo genitori che raccogliere le associazioni genitori della provincia di Varese (AsVA) ringrazia le associazioni che nei giorni scorsi hanno donato agli ospedali del territorio e invita le altre a fare altrettanto.

“Siamo ormai nel pieno della situazione difficile creata da questa epidemia – scrivono da AsVA – In tutta la provincia stiamo serrando le fila ed aumentiamo la cooperazione ed il sostegno reciproco. Abbiamo scoperto nel tempo che molti di voi sono infermieri e medici. Tutti ci hanno confermato che la situazione negli ospedali è tragica, per questo ci siamo permessi di chiedere a voi individualmente, ma soprattutto alle vostre associazioni genitori, di aiutare con un sostegno economico le varie realtà impegnate sul campo quotidianamente”.

Abbiamo segnalato.

Circolo della Bontà Onlus – fondazione per gli Ospedali di Varese e del Verbano

Croce Rossa Italiana Comitato di Varese

Il Ponte del Sorriso Onlus

La Regione Lombardia (che ha attivato un fondo specifico).

Ecco un primo elenco delle associazioni genitori che si sono attivate.

L’Associazione Genitori “Insieme per la scuola” di San Fermo e l’Asociazione genitori di Induno

L’Associazione genitori di Cantello ha aderito alla raccolta fondi indetta dal *Ponte del Sorriso* per l’emergenza corona-virus con un bonifico di 1500€.

L’Associazione Genitori Malnate- AGM, insieme a tutti i comitati delle scuole del loro Istituto Comprensivo ( Bai, Battisti, Galbani, Rajchman e Sabin) hanno effettuato una donazione a favore dell’Ospedale Circolo di Varese per €1000 e ad SOS Malnate per €500.

Hanno donato anche l’Associazione genitori della primaria Marconi e della media Anna Frank a Varese e l’associazione Nidomipiace di Olgiate Olona.

“Quello che noi facciamo e faremo è solo una goccia nell’Oceano, ma se non lo facessimo, l’oceano avrebbe una goccia in meno – scrivono i referenti di AsVA – Volevamo ringraziarvi perché voi siete quella goccia”.

L’invito è a segnalare iniziative simili da parte delle associazioni ai media (e al Tavolo Genitori AsVA) “quale esempio di solidarietà – spiegano – sarà di stimolo ad altre realtà territoriali”.