Le scuole di Gavirate donano tutte protettive all’ospedale di Varese

In questo momento di grande difficoltà, ma anche di grande umanità, non è venuta meno la solidarietà dei comitati genitori dell’Istituto Comprensivo di Gavirate. Due le iniziative a sostegno di coloro che sono in prima linea contro il Coronavirus.

La prima iniziativa ha riguardato una serie di tute protettive donate agli operatori ospedalieri di Varese dal Comitato Genitori della Scuola Media “Carducci” di Gavirate. La seconda iniziativa è il bonifico effettuato dal Comitato Genitori della Primaria di Bardello che ha deciso di donare 500 euro alla Regione Lombardia.