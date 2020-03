Genitori per gli ospedali anche in zona Busto

Anche l’associazione NidoMiPiace Onlus ha deciso di donare 2mila euro a favore del presidio ospedaliero di Busto Arsizio “per sostenere il prezioso ed eroico operato dei medici e degli infermieri impegnati in prima linea per affrontare l’emergenza coronavirus”.

“Non lo abbiamo fatto per raccogliere meriti, complimenti o consensi, ma perché riteniamo doveroso sostenere chi è impegnato in prima linea, mettendo a repentaglio la propria incolumità per dare sostegno a chi viene contagiato da questo nemico subdolo e d invisibile, nella consapevolezza che chi salva una vita, salva il mondo intero”, scrive il presidente Roberto Lavezzari nella nota pubblicata sulla pagina Facebook dell‘associazione nata per sostenere l’asilo comunale di Olgiate Olona e più in generale le realtà del territorio impegnate nell’educazione, nel supporto e nella tutela dei minori.

Intanto a Varese, il Comitato genitori della media Anna Frank si aggiunge alle associazioni genitori di San Fermo e Induno Olona nel donare i propri fondi agli ospedali in questa situazione di estrema necessità.

Un’iniziativa che spera di essere “contagiosa”.