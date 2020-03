Niente penali per i voli Ryanair

La scorsa settimana, la diffusione del virus Covid-19 e le relative restrizioni governative ai viaggi, molte delle quali sono state imposte senza preavviso, hanno avuto un impatto significativo e negativo sugli operativi di tutte le compagnie aeree del gruppo Ryanair.

Ryanair prevede che il risultato di queste restrizioni sarà la messa a terra della maggior parte della propria flotta di aeromobili in Europa nei prossimi 7-10 giorni. Per questo motivo vogliamo offrire ai nostri clienti la massima flessibilità possibile in relazione ai loro piani di viaggio. Al momento proponiamo le seguenti opzioni:

•I clienti possono posticipare gratuitamente i loro voli.

•La penale per il cambio volo sarà integralmente eliminata.

•I clienti dovranno pagare solo la differenza tariffaria.

•La modifica della data si applica solo ai voli già prenotati.

•Consigliamo ai clienti di non provare a posticipare i loro viaggi a un’altra data in aprile.

Ryanair si scusa per l’inconveniente causato da questa crisi senza precedenti. La sicurezza e il benessere del nostro personale e dei nostri clienti sono la nostra priorità principale. Lavoriamo a stretto contatto con le autorità statali e seguiremo tutte le restrizioni di viaggio imposte. Continueremo a rispettare tutte le linee guida dell’OMS e dell’AESA per combattere il virus Covid-19.