Non paga alla cassa e aggredisce il vigilante, la pattuglia vede la rissa e interviene

Nel pomeriggio di lunedì una pattuglia del commissariato di Busto Arsizio, impegnata nei controlli per la prevenzione del contagio, si è trovata transitare per il centro cittadino quando ha notato due persone colpirsi a vicenda. Intervenuti immediatamente hanno appreso che poco prima nel vicino supermercato un uomo di 58 anni si era presentato alla cassa pagando solo tre bottiglie di vino malgrado stesse occultando all’interno dello zaino altri beni alimentari per un valore di 22 euro circa.

Scoperto dalla cassiera, l’uomo si è rifiutato di mostrare la merce e, intervenuto il responsabile della sicurezza, gli ha rovesciato addosso il contenuto dello zaino dandosi alla fuga. L’addetto alla sicurezza lo ha rincorso afferrandolo per lo zaino. Ne è iniziata una colluttazione interrotta dal personale di volante che però, a sua volta, si è visto opporre una energica resistenza da parte dell’uomo che tentava di colpire gli operatori con pugni.

L’uomo, che non comprende la lingua italiana, è stato accompagnato presso gli uffici e denunciato in stato di libertà per tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e percosse ai danni dell’addetto alla sicurezza che ha sporto querela nei suoi confronti.