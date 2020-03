Palestra aperta, due denunce

Palestra aperta, in barba al Decreto che ha serrato le porte degli impianti di questo tipo: per questo la Polizia di Stato ha denunciato due persone a Gallarate.

Il divieto è noto, peraltro già introdotto nelle settimane passate. E se il sacrificio economico dei gestori è indubbio, nulla giustifica la violazione di una norma che tante altre strutture stanno rispettando (anche se non tutte, ad esempio questa).

Il controllo della Polizia è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì, in una palestra nella zona di via Ferrario, appena fuori dal centro di Gallarate. Due appunto le persone denunciate: il proprietario e un cliente presente sul posto (ovviamente la frequentazione di una palestra non è giustificato motivo).

Polizia, Carabinieri, Polizia Locale e altri corpi dello Stato sono impegnati in controlli costanti, in una situazione che in generale – valuta il Prefetto – è in progressivo miglioramento, nel rispetto del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Certo non mancano violazioni curiose, come chi è stato beccato al rientro da una festa o chi si è fatto sorprendere in strada con una prostituta.