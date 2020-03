Pochi click per prenotare

Chi viaggia spesso per lavoro o anche semplicemente per turismo, una volta arrivato a destinazione ha necessità di trovare un trasferimento aeroportuale di buona qualità e a prezzi accessibili, oggi come oggi possiamo affermare che in molti aeroporti sono disponibili trasferimenti aeroportuali di pregio, ma anche a basso costo, affidabili, con servizio taxi ineccepibile pronto ad accompagnare il viaggiatore all’aeroporto oppure dall’aeroporto ovunque desidera; le destinazioni sono per chi deve partire: il terminal delle crociere, l’aeroporto dove sbrigare le ultime formalità per partire, all’incontrario invece è il centro città, le stazioni ferroviarie, o l’albergo dove è prenotata una camera o un appartamento. Puoi avere tutto questo con best-airport-transfers

Personale qualificato

Questi servizi sono sempre offerti con l’utilizzo di autisti professionisti, esperti, puntuali, aspettano il viaggiatore al luogo stabilito, all’ora concordata solitamente con in mano un cartello dove viene scritto il nome del cliente; l’autista sempre molto cortese saluta, da una mano con i bagagli , e guida in totale sicurezza verso la destinazione richiesta dal cliente, molte di queste agenzie offrono come già detto prezzi eccezionali, veramente competitivi in base al mercato generale delle auto a noleggio per i trasferimenti aeroportuali; tutta questa procedura inizia con la prenotazione presso l’agenzia, un processo semplicissimo che viene espletato in pochi click; il trasporto è sempre con livelli molto alti e un servizio clienti molto curato.

Macchine di alto profilo

I servizi offerti di autisti per tutti gli aeroporti, hotel, residenze private e altre località a scelta del cliente, sono tutti servizi realizzati con veicoli comodissimi, con aria condizionata, macchine moderne, e ben curate, tecnicamente perfette, ma vengono messe a disposizione anche minibus e autobus per comitive o famiglie molto grandi, si può usufruire quindi di trasferimenti diretti e privati, ovvero non condivisi con altri passeggeri o con altri viaggiatori in modo rapido e comodo; arrivare a destinazione in questa maniera è veramente una passeggiata. Tutti i trasferimenti gestiti da queste agenzie molto performanti sono porta a porta, diretti e privati, prima di arrivare il cliente riceverà tutte le informazioni rilevanti, il numero di telefono di contatto del responsabile locale dell’agenzia stessa per i voli in ritardo, senza che vengano applicati sovrapprezzi, anche se l’autista dovrà aspettare qualche minuto di più a caricare a bordo il cliente. Il responsabile dell’agenzia dei trasferimenti aeroportuali mediante taxi ha il compito di monitorare tutti gli arrivi dei voli delle navi e dei treni per gestire al meglio tutti gli appuntamenti presi con i clienti che necessitano di un taxi personale.

Trasferimenti di lusso

Gli orari vengono aggiornati in automatico è continuamente in modo che il viaggiatore appena sbarcato dall’aereo sarà contattato dal suo autista personale generalmente le tariffe sono fisse e abbordabili, tutti gli autisti offerti da queste agenzie sono professionali esperti, educatissimi, e molto disponibili a dare un aiuto al cliente in qualsiasi occasione; le auto vengono spesso dotate anche di seggiolini per bambini quando ci sono famiglie con prole o passeggeri che hanno comunque un bambino con sé; anche per questo non vengono inseriti costi aggiuntivi, bisogna specificare però una volta che si sta facendo la prenotazione la capacità e la quantità del bagaglio in modo che venga inviata una macchina adeguata ad accogliere tutte le vostre valigie, e le vostre borse, ovvero in aggiunta anche passeggini sedie rotelle e quant’altro. Tutti i contatti vengono mantenuti attraverso il telefono con messaggi di aggiornamento continuo, la prenotazione viene dotata di un numero di codice e il vostro trasferimento aeroportuale sarà organizzato, monitorato continuamente finché non sarete arrivati a destinazione.