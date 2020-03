“Racconti svolazzanti”: l’audiolibro è online

Sei delle sue favole sono diventate un audiolibro “Racconti svolazzanti”, pubblicato anche su youtube, a disposizione di tutti i bambini.

Lui è Stefano Amadei, un papà di Ispra che lavora come impiegato e che nel tempo libero scrive favole e racconti per bambini. Una passione che lo accompagna da sempre e che ha iniziato a coltivare dieci anni fa.

Ne sono nati due libri, già pubblicati in versione cartacea e ebook: “” (il cui primo capitolo è stato l etto dal Valter Zanardi per il suo canale di letture) e ““con 12 favole di cui sei sono state selezionate per l’audiolibro, con letture accompagnate da colonna sonora, canzoncine ed effetti speciali e sonori.