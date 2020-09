Un gatto all’inferno nel nuovo libro del papà scrittore

Dal libro per bambini a quello per ragazzi seguendo le orme di un gatto, che da blu diventa nero. A compiere questo percorso è Stefano Amadei, un papà di Ispra che lavora come impiegato e che nel tempo libero, da una decina d’anni, scrive favole e racconti per bambini. Una passione che lo accompagna da sempre e che ha iniziato a coltivare con l’idea di diventare genitore.

Ma i figli crescono e anche la creatività di Stefano Amadei si evolve per approdare al suo primo libro per ragazzi appena pubblicato: “L’Inferno di Malinverno: ovvero Diabolici (e inutili) tentativi di liberarsi di un gatto nero” (dagli 11 anni).

“Questa volta ho preso ispirazione da una canzoncina per bambini The cat came back ma ambientata all’inferno di Dante per far sì che i ragazzi prendano familiarità con un autore importante per gli studi, così che quanto lo incontreranno a scuola potranno avere dei bei ricordi”, spiega l’autore che cita quali riferimenti letterari anche il gatto Mammone della Famosa invasione degli orsi in Sicilia di Buzzati. “Ma il mio gatto è più sornione, è furbo e si affeziona al diavolo Malinverno che però non lo vuole – aggiunge – Fa di tutto per liberarsene ma lui ogni mattina torna bel bello nella sua grotta facendolo andare su tutte le furie”.