Riapre la biblioteca

La biblioteca riaprirà da lunedì 9 marzo dalle ore 9.30 alle ore 14.30, esclusivamente per il ritiro di libri prenotati e restituzioni.



Non sarà possibile accedere agli scaffali né richiedere libri al momento: le prenotazioni vanno effettuate da casa con le seguenti modalità:

• On line: http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it (modalità prioritaria);

• Telefonicamente: al n. 0331 390381.

L’accesso ai locali della biblioteca sarà contingentato e consentito a una persona per volta per il ritiro delle prenotazioni e la restituzione dei libri (da collocarsi in apposite casse posizionate all’ingresso).

Sarà aperto l’ingresso di sala Monaco (non tutta la sala).

E’ garantito il servizio di informazioni telefoniche al n. 0331 390381.

“Posto che siamo in attesa di conoscere le ultime decisioni rispetto all’adozione di misure ulteriormente restrittive, stiamo cercando di garantire il livello minimo consentito di servizi culturali – spiega la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Privarsi delle abitudini culturali è certamente faticoso, ma ricordo che la lettura di un libro, come anche l’ascolto di musica o la visione di un film, è una attività culturale assolutamente praticabile, anzi consigliabile, anche tra le mura domestiche e il patrimonio librario che la biblioteca può mettere a disposizione è in grado di soddisfazione qualunque esigenza”.

ORARI: da lunedì a sabato, dalle ore 9.30 alle 14.30.