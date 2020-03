Luis Sepúlveda ricoverato in Spagna per coronavirus

Alcuni giornali spagnoli riportano che lo scrittore Luis Sepúlveda è stato ricoverato in un ospedale in Spagna per una polmonite acuta ed è successivamente risultato positivo al coronavirus.

Il celebre autore cileno è stato trasportato al Central University Hospital of Asturias (HUCA) di Oviedo insieme alla moglie. Anche per la donna è stato disposto l’isolamento.

Sepúlveda, 70 anni, avrebbe iniziato a riportare alcuni sintomi pochi giorni fa, il 25 febbraio, dopo un viaggio in Portogallo per la partecipazione al festival di letteratura “Correntes d’Escritas”.

Sono 73 i casi di coronavirus confermati in Spagna fino a questo momento.