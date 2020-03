Sesto, tre i casi positivi

Nella sua odierna lettera ai sestesi il sindaco Giovanni Buzzi ha comunicato ai cittadini la presenza di tre casi positivi al Coronavirus. Soltanto due però sarebbero riconducibili a persone “effettivamente” sestesi – entrambe ricoverati in ospedale – mentre un terzo sarebbe registrato tra i conteggiati ufficiali pur non risiedendo in città, il dato in questo caso sarebbe riconducibile al domicilio.

Il documento del primo cittadino ripercorre alcuni dei fatti salienti che hanno interessato la settimana appena conclusa.

La lettera del sindaco