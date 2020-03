Shopping online e coronavirus, Amazon dà priorità ai beni essenziali

Priorità ai beni di prima necessità e alle forniture mediche: Amazon cambia le proprie modalità di gestione degli ordini per rispondere all’epidemia di coronavirus. La nuova politica, operativa dal 17 marzo, riguarda gli ordini effettuati a partire da questa data in America del Nord e in Europa.

Come spiega sul proprio blog la stessa azienda, la decisione nasce a seguito dell’incremento degli acquisti on line registrato a seguito delle misure di contenimento decise dai governi di diverse nazioni per contrastare l’epidemia. La scelta è appunto quella di dare priorità nell’ingresso nei magazzini e nella distribuzione a quelli che Amazon definisce “prodotti essenziali”.

Nello specifico, si tratta di prodotti per i bambini, per l’igiene personale e della casa, alimentari e forniture per gli animali domestici. Oltre, come detto, alle forniture mediche. Viene invece sospesa, scrive Politico, la ricezione nei magazzini di tutti gli altri prodotti messi in vendita da terze parti. Ovvero da quei negozi che si appoggiano ad Amazon come piattaforma per lo shopping on line.

Tutti gli ordini completati prima del 17 marzo, assicura l’azienda, saranno completati come previsto. Sarà ancora possibile ordinare i prodotti definiti non essenziali, ma i tempi di consegna saranno più lunghi del normale.