Sportelli Aler chiusi fino al 3 aprile

Gli sportelli ALER di Varese Via Monte Rosa 21, e Busto Arsizio Via Einaudi 4 saranno chiusi al pubblico sino a venerdì 3 aprile in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria e delle recentissime misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (DPCM 8 marzo 2020).

La decisione è stata condivisa con Regione Lombardia e le altre ALER nell’ambito di una conference call che si è tenuta ieri pomeriggio, nel corso della quale è emersa fortemente la necessità di proseguire ed uniformare le misure di sospensione delle affluenze e degli incontri con l’utenza presso gli sportelli aziendali sul territorio, almeno sino al termine indicato nell’articolo 5, comma 1, del citato DPCM 8 marzo 2020 – e cioè il 3 aprile 2020.

«Si tratta di una misura di prevenzione importante, che recepisce con convinzione l’esigenza e l’indicazione ministeriale di restare a casa in questo periodo particolarmente difficile e delicato per il nostro Paese, al fine di non diffondere il contagio da Coronavirus – sottolinea il presidente

Giorgio Bonassoli -, la salute degli Utenti e del Personale ALER in questo momento è più importante di qualsiasi procedimento amministrativo».

Considerata la situazione precaria, il termine per l’aggiornamento dell’anagrafe dell’utenza è stato prorogato al 30 giugno 2020, ed ALER invierà a tutti i propri inquilini di alloggi SAP un’apposita comunicazione con le indicazioni dettagliate su modalità e tempi per provvedere

alla trasmissione della documentazione.

Salvo diverse successive disposizioni, che verranno assunte progressivamente in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria in corso, gli uffici ALER non saranno chiusi e sarà possibile contattarli telefonicamente, via e-mail, a mezzo posta ordinaria e fax. Sarà garantito anche il servizio di reperibilità per guasti o emergenze manutentive al di fuori degli orari di ufficio.

Tutti i recapiti e i contatti e-mail degli uffici sono disponibili sul sito istituzionale dell’Azienda, www.alervarese.com, sia nella pagina dedicata all’avviso della chiusura, sia nella sezione “Sedi e Orari”. Sono inoltre esposti sulle porte di ingresso delle sedi.

Sede Varese – Centralino: 0332 806911; Fax: 0332 283879; E-mail: info@alervarese.com.

UOG Busto Arsizio – Centralino: 0331 652611; Fax: 0331 634478; E-mail: uogbustoarsizio@alervarese.com.