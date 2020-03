Stagione finita per Franchini

Marco Franchini è costretto ad abbandonare il gruppo e fare ritorno in Canada. L’infortunio subito sulla pista di Appiano in data 6 febbraio si è rivelato più impegnativo del previsto sotto l’aspetto dei tempi di recupero, che si sono dilatati decretando la fine anticipata della stagione per l’attaccante giallonero.

Purtroppo una brutta tegola in casa Varese, proprio quando sono iniziati i playoff.

Il giocatore, che ha subito una fortissima contusione alla tibia durante uno scontro con un giocatore avversario, palesa ancora dolore è ciò gli impedisce il regolare svolgimento dell’attività sportiva.

In seguito all’ultimo consulto medico e al termine di un incontro di Franchini con la dirigenza giallonera, è stata analizzata la situazione e la società ha deciso di consentire al giocatore il rientro in Canada per dargli modo di poter proseguire le cure nel suo Paese natale.

La società porge un sincero augurio a Marco per una pronta guarigione, lo ringrazia per l’impegno profuso e l’apporto fornito alla squadra durante la stagione in corso, nella quale ha totalizzato 28 presenze e realizzato 50 punti, equamente divisi tra gol e assist. Schierato quasi sempre in prima linea, Franchini ha saputo fornire numeri importanti nell’economia della squadra, rivelandosi un buon realizzatore ma anche uomo assist. Attaccante dotato di buona tecnica, rapido e brevilineo, è stato spesso coinvolto nelle azioni di attacco dei Mastini.