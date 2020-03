Storie e laboratori, la biblioteca si “trasferisce” sul web

La biblioteca comunale “Antonia Pozzi” di Laveno Mombello propone una serie di iniziative virtuali da consumare direttamente a casa. Purtroppo anche la biblioteca ha dovuto chiudere i propri spazi per tutelare la salute di tutti i suoi frequentatori ma le risorse e la voglia di veicolare cultura c’è sempre e non si ferma. Ecco che bloccati i servizi di prestito noi bibliotecarie ci sentiamo un po’ smarrite ma da una difficoltà può nascere una nuova opportunità.

La biblioteca rimodula il suo modo di comunicare adottando forme più social e tecnologiche, sicuramente spinta dall’esigenza di trovare nuovi canali con i quali continuare a dialogare con i propri utenti ma anche perché questo momento di stop rappresenti un’occasione per disegnare nuovi percorsi ed affinare strumenti che continuino poi a lavorare insieme.

Il progetto è nato in collaborazione con i servizi socio-educativi del Comune, pensando a come venire incontro anche alle esigenze delle diverse fasce d’età.

La prima collaborazione è iniziata con le maestre dell’Asilo Nido Comunale Girotondo, cercando di ricreare un contatto con i bimbi più piccoli che hanno improvvisamente perso i riferimenti della loro quotidianità. “Raccontami una storia” prevede una serie di appuntamenti legati alla lettura ma anche alla manualità con tutorial creativi … aspettando la festa del papà!

Una volta creata la scatola e i canali ad hoc è scattata la sfida a trovare nuove collaborazioni e contenuti con la convinzione che ognuno di noi, seppur isolato dagli altri, abbia qualcosa di positivo da condividere con gli altri. L’idea è di coinvolgere sempre più realtà del Comune di Laveno Mombello chiedendo di collaborare con le proprie specificità e capacità. Ma non solo, ormai la logica vincente è fare rete e le biblioteche in questo sono esperte, Laveno Mombello è il centro sistema del Sistema Bibliotecario dei Laghi e questo progetto verrà allargato invitando le altre realtà a contribuire nell’implemento dei contenuti; per esempio il dialogo è già aperto con il Comune di Germignaga.

Un’altra opportunità, sempre in questa direzione, molto interessante offerta dal Sistema Bibliotecario dei laghi è l’accesso alla biblioteca digitale MedialibraryOnline (MLOL) dove è possibile consultare quotidiani, video, testi e prendere in prestito un e-book per quindici giorni. Unico requisito essere iscritti ad una delle biblioteche del sistema.

