Strisce pedonali più sicure grazie ai sensori “intelligenti”

Ad Angera, come in molti altri centri, vi sono alcuni passaggi pedonali a rischio perché si trovano in zone dove l’angolo di visuale è precluso sia per il pedone che per l’auto che sopraggiunge. Così, l’amministrazione e gli agenti della locale polizia municipale hanno studiato un dispositivo per segnalare agli automobilisti il sopraggiungere di pedoni da angoli di edifici non visibili.

Insieme alla ditta che ha creato il prototipo è stato realizzato un segnalatore luminoso che si attiva quando un pedone si avvicina alla strada.

Il rilevatore radar, percependo un movimento nei pressi del passaggio, attiva i lampeggianti stradali. Il primo dei due sistemi posati è all’imbocco di via Cadorna, dove l’angolo cieco del muro del circolo operaio ha creato non poche preoccupazioni a causa del marcato transito veicolare proveniente dai quartieri a nord, da scuole e ospedale. Il secondo in via Paletta, dove l’attraversamento e l’uscita da un bar potevano essere pericolosi per l’incolumità dei pedoni.