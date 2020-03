Supporto psicologico, Castiglione Olona e Cairate pensano a chi è più fragile

“Essere privati di una certa libertà può far sentire fragili, è normale e umano”: non solo bisogni concreti come un aiuto per fare la spesa e il prelievo di medicine, ma un’attenzione particolare all’aspetto psicologico durante l’allarme Coronavirus. Con queste parole il sindaco di Cairate, Paolo Mazzucchelli, ha voluto evidenziare quanto rilevante sia porre l’accento anche sulla fragilità psicologica che questa anomala situazione può far emergere nelle persone.

“Oltre a soddisfare i bisogni primari dei cittadini, stiamo monitorando anche la difficoltà psicologica di tante persone, alle prese con un nuovo modo di vivere, che ci priva delle nostre relazioni sociali in primis e delle nostre abitudini. Per questa ragione abbiamo istituito un numero telefonico dedicato – spiega il Primo cittadino – per anziani e persone sole, giovani mamme, famiglie in difficoltà nella gestione dei figli, personale sanitario e comunque per chiunque volesse scambiare qualche parola con i nostri esperti. In qualche caso abbiamo ravvisato la necessità delle persone di sentirsi ascoltate e semplicemente incontrare qualcuno. Un anziano, ad esempio, che soffriva per la solitudine e non vedeva nessuno da settimane, è stato raggiunto dai nostri incaricati che – rispettando tutte le norme di sicurezza – gli hanno portato una bottiglia di vino e hanno scambiato con lui qualche parola: è bastato questo per aiutarlo”.

Il numero da contattare a Cairate è lo 0331/362201, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 19.

Analoga la sensibilità e l’attenzione del comune di Castiglione Olona, che ha deciso di mettere a disposizione dei propri cittadini un supporto psicologico per qualsiasi situazione di debolezza emotiva: “Il centro CSE il Girasole, con il supporto dell’Amministrazione comunale, ha attivato uno sportello di ascolto psicologico gratuito, rivolto in particolar modo alle famiglie dei ragazzi che frequentavano il centro, ma anche a tutte le famiglie castiglionesi che ne hanno necessità”.

Il numero da contattare a Castiglione Olona è il 340/6260486, attivo tutti i giorni dalle 14 alle 16 con la consulenza della dottoressa psicologa Rachele Broggi.